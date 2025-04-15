Российские военные раскрыли судьбу пропавшей бригады ВСУ

47-ая отдельная механизированная бригада (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована на границе Белгородской и Сумской областей. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что в украинских соцсетях по запросу «Дємідовка» появляются публикации о пропавших без вести военнослужащих. Большинство из них служили в 47-ой омбр и родственникам их судьба неизвестна.

«Родственники ВСУшников интересуются: куда пропал личный состав бригады?! Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в публикации.

Утром во вторник, 15 апреля, сообщалось, что ВСУ активизировали свою технику в Белгородской области в направлении Демидовки и Поповки. Российские операторы беспилотников приготовились к работе по объектам противникам.