Житель Угледара (ДНР) по имени Виктор рассказал, что в 2023 году в городе были замечены наёмники из арабских стран.

«Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что, кто его знает, что там в голове. И тут «дрон« только раз — с 51-го дома полетел, они как кинулись под дерево с вот такими глазами и по-арабски: «рылы-мрылы», — цитирует мужчину РИА Новости.

В Tagesspiegel ранее писали, что в ВСУ заманили тысячи колумбийских наёмников зарплатой от $3000.

Военный эксперт Борис Рожин также рассказал, что бойцы ВС России ликвидировали 20-летнего литовского наёмника Томаса Валентелиса, сражавшегося на Украине в рядах украинских боевиков.