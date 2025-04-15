Истребитель ЦАХАЛ сбросил бомбу на территории Израиля

Истребитель ЦАХАЛ, принимавший участие в атаке на объекты в секторе Газа, сбросил бомбу в районе кибуца Нир-Ицхак. Никто не пострадал, пишет пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне, в результате технической неисправности. Бомба упала на пустырь, жертв и разрушений нет.

Ведется расследование причин и обстоятельств ЧП, пояснили в пресс-службе.

Аналогичный инцидент произошел 17 мая 2024 года. Израильский истребитель сбросил бомбу в районе поселка Ятед на юге страны. Снаряд не взорвался, люди не пострадали.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что удар по Рафаху, который находится на границе сектора Газа и Египта, все же был нанесен.