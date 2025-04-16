США начали вывод войск с базы в сирийском Дейр-эз-Зоре

Командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, перемещая военнослужащих в Иракский Курдистан, сообщил канал Sky News Arabia.

Силы США начали вывод спецподразделений, дислоцированных на военной базе в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС. Согласно информации телеканала Sky News Arabia, колонна с американскими военнослужащими направилась в Иракский Курдистан, где расположена крупная база США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривают возможность вывода до 10 тыс. военных из Восточной Европы. Сообщалось, что Syria TV информировал о сигналах США о намерении вывести войска из Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.