В Крыму сработала система ПВО

Над Крымом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным министерства, дежурные средства ПВО сработали около 19:00 по московскому времени. С их помощью удалось перехватить украинский беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал уточнить срок окончания моратория на удары по украинским энергообъектам. Он также уточнил, что все будет зависеть от дальнейший приказов президента России Владимира Путина.