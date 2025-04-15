ХАМАС потеряло связь с группой, удерживающей заложника с гражданством США

Военное крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о потере связи с группой, которая удерживает в секторе Газа заложника Идана Александера с гражданством США.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Мы сообщаем, что потеряли связь с группой, охраняющей солдата Александера, после прямого израильского обстрела их местоположения. Мы всё ещё пытаемся связаться с ними», — говорится в заявлении ХАМАС.

Ранее ХАМАС пообещало предоставить посредникам подробный отчёт о состоянии всех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.