Хинштейн сообщил о повторной атаке ВСУ на Курскую область

Украинские военные атаковали город Рыльск беспилотниками, произошло возгорание частных домов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Пожарные расчеты работают на месте, возгорание уже локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет», — заявил он.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать территории. Хинштейн призвал граждан быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.

15 апреля в министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью в Курской области сбили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

В результате ударов были повреждены 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб. Наряду с многоквартирными домами после атаки БПЛА различные повреждения получили 37 частных домовладений.