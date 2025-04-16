Российская армия штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) ключевого рубежа обороны на российской территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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«Бойцы 1-й роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты с командиром «Рязань» освободили православный монастырь, закрепились и продолжают наступление на населенный пункт Горналь в Суджанском районе Курской области», — говорится в публикации.

«РВ» отмечает, что Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь был ключевым опорным пунктом ВСУ у Горнали, так как расположен на господствующей над районом высоте.

До этого сообщалось, что иностранные наемники и бойцы ВСУ, которые оказались заблокированы в Свято-Николаевском монастыре в селе Горналь Курской области, отказались сдаться. В Госдуме заявили, они прибыли в Курскую область «на охоту на людей» и осознают грозящие им последствия.

Монастырь был превращен в укрепленную огневую точку. Как сообщали эксперты, штурм мог обернуться разрушением исторической святыни и значительными потерями среди российских войск.