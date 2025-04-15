Стало известно о продвижении российских войск под Сумами
После освобождения Басовки и Журавлевки Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжили продвижение на сумском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Сейчас российская армия ведет бои за Беловоды, Водолаги, а также наступает на Юнаковку», — сообщил источник.
Сообщается также о наступлении российских войск на Владимировку. Если российская армия успешно продвинется на этом направлении, Сумы попадут в зону досягаемости ствольной артиллерии.
Ранее ВС РФ продвинулись на днепропетровском направлении. По словам военкора Юрия Котенка, продолжаются интенсивные боевые действия за контроль над опорным пунктом противника.