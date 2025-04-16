Посол РФ рассказал о попадании Германии в тупик из-за Украины

Москва рассчитывает, что новое правительство Германии не станет повторять ошибки предыдущей правящей коалиции, которая завела страну в тупик, оказывая помощь Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, пишут «Известия».

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По его словам, российская сторона будет судить о новом кабинете министров по делам, а не по предвыборной риторике.

«Рассчитываем, что в Берлине сделают определенные выводы и не захотят повторять ошибки предыдущей коалиции», — выразил надежду дипломат.

Он считает, что провозглашенный курс «смены эпох» применительно к России не просто провалился, но и завел Германию в тупик.

Ранее МИД ФРГ раскритиковал власти страны за нерешительность в помощи Украине.