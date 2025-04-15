ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 200 военных
ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 200 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих», — указывается в заявлении.
также украинские боевики потеряли различную боевую технику, включая две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения.
Всего за время боевых действий на Курском направлении украинцы потеряли до 74 450 своих террористов.
Ранее российский офицер с позывным Мажор заявил, что украинские боевики, оккупировавшие населённый пункт Горналь в Курской области, лишились тяжёлой техники.