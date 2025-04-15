ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 200 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих», — указывается в заявлении.

также украинские боевики потеряли различную боевую технику, включая две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинцы потеряли до 74 450 своих террористов.

Ранее российский офицер с позывным Мажор заявил, что украинские боевики, оккупировавшие населённый пункт Горналь в Курской области, лишились тяжёлой техники.