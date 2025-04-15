Германия унизилась перед Российской Федерацией, отправив на Украину неприспособленные к боевым действиям танки, пишет The Spectator.

Само их присутствие и очевидная неудача на той же территории, где их предшественники потерпели поражение 80 лет назад, является весьма символичным унижением со стороны России для Германии, поделился своей точкой зрения автор публикации Найджел Джонс.

Вместе с тем обозреватель издания напомнил, что на протяжении всей истории немецкая тяжелая техника не могла похвастаться выдающимися характеристиками и не шла ни в какое сравнение с разработками Советского Союза. Вопреки распространенной легенде о всепобеждающем блицкриге, немецкие танки на практике не раз показывали схожие недостатки, говорится в статье.

Польша захотела заработать на Украине

"Бронемашиной-победителем Второй мировой войны был не немецкий танк, а русский Т-34 — крепкий боевой конь с наклонной защитной броней и простой конструкцией", — отмечается в материале.

Вне зависимости от того, как современные технологии немецкого ВПК продемонстрировали бы себя на Украине, они все равно не смогли бы переломить ход противостояния с Российской Федерацией, резюмировал журналист.

Ранее портал Tagesschau сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства ФРГ в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у почти всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их использования в боевых условиях.