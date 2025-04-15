Раскрыты принципы работы радиостанции «Судного дня»

«Военная хроника», основываясь на истории работы радиостанции «Судного дня», рассказала о принципе передачи сообщений на её частотах.

Как отмечается в материале, радиостанция «Судного дня» — она же УВБ-76, она же «Жужжалка» — снова подала голос: четыре сообщения за сутки с разными кодовыми словами.

«Последний раз такая плотность активности наблюдалась либо в острых фазах СВО, либо на фоне серьёзных сдвигов в ядерной триаде. Сейчас — ни одного официального повода, но эфир живёт своей жизнью», — указывается в анализе.

ВХ отметила, что сообщения были переданы в следующем порядке: 10:54 — «нептун»; 15:48 — «тимус»; 17:17 — «лисоплащ»; 18:41 — «нутобакс».

«Кодовые слова не поддаются расшифровке вне системы — они формируются случайным образом, и их смысл известен только получателю. Но сама частота, на которой работает УВБ-76 (4625 кГц), остаётся неофициальным каналом связи для объектов, находящихся вне обычных сетей управления, включая силы ядерного сдерживания и элементы спецсвязи», — указывается в статье.

Как указывается «Военная хроника», в обычном, необострённом режиме, радиостанция передаёт в среднем 1-2 сообщения. В периоды обострения (военные учения, начало боевых операций, стратегические подвижки) передаётся по 5-8 сообщений в сутки.

«Норма — 0–2 сообщения в день. Всё, что выше — признак повышенной активности систем связи стратегического уровня», — заключается в анализе.

Ранее военный обозреватель Александр Бутырин объяснил в беседе с RT повышенный интерес к радиостанции «Судного дня».