Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра

Польша к середине 2026 года начнет выпускать первые собственные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства IAR.

«Военный институт технологий вооружения и компания PGO разработали снаряд, который сделает Польшу независимой от лицензионного производства», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что на данный момент боеприпас находится на стадии создания прототипа. Первые полевые испытания начнутся на территории страны в 2025 году. Авторы статьи подчеркивают, что снаряды будут соответствовать стандартам НАТО.

До этого президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие в республике, он обсудил этот вопрос со спецпосланником американского президента по Украине и России Китом Келлогом. По его словам, очевидно, что президент США Дональд Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или из своей страны на польскую территорию.

Политик обосновал это тем, что границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому спустя 26 лет должно произойти и перемещение инфраструктуры альянса на восток.