Названы три причины, почему завершение СВО в 2025 году маловероятно

Существует три причины того, что российская специальная операция на Украине вряд ли будет завершена в нынешнем году. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

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По его словам, первой причиной является то, что «текущая ситуация не устраивает ни одну из сторон». При этом ни у одной из внешних сторон нет такого ресурса, чтобы принудить Россию, либо все оставшиеся стороны конфликта к своему варианту его решения.

Третьей же причиной, по мнению Генри Сардарян, является то, что у Запада нет четкой и однозначной коллективной позиции по поводу завершения украинского кризиса, «вокруг которой они бы могли сплотиться».

«У англичан и французов - одна позиция, у немцев - другая, по итальянцам вообще непонятно, у венгров и словаков - третья, а всякие Швеции и прочие государства свою позицию вообще предпочитают не высказывать», - констатировал эксперт.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

После прихода к власти президента США Дональда Трамп мирный трек активизировался. При этом 13 апреля Владимир Зеленский заявил о том, что Киев «не может доверять» Москве и выступает против переговоров с Россией. Он также особо подчеркнул, что Киев не намерен признавать российскими территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.