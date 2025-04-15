НАТО наращивает военную активность возле границ России

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Москва и Минск видят, что НАТО наращивает военную активность возле их границ, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в столице республики, сообщает ТАСС. По его словам, страны Европы повышают уровень эскалации вокруг российско-украинского конфликта.

Вместе главой СВР на встречу с белорусским лидером прибыл также председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По планам, в ходе рабочего визита российской делегации Нарышкин поучаствует в совместном заседании коллегии с КГБ.

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Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва полностью выполняет взятые на себя обязательства по мораторию на атаки украинских энергетических объектов. В то же время, Киев нарушает этот мораторий ежедневно, атакуя российские области.

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с Нарышкиным сказал, что собирается «сверить часы» и обсудить вопросы совместного взаимодействия. Президент республики выразил благодарность директору СВР за визит, признавшись, что всегда ждет подобных встреч. Также он попросил поприветствовать от его имени российского лидера Владимира Путина.

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