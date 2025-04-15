Отставной генерал бундесвера заявил о проигрыше Запада России на Украине
Запад уже проиграл в противостоянии с Россией на Украине, заявил отставной бригадный генерал бундесвера Эрих Вад.
«По его мнению, предварительно война уже проиграна», — говорится в статье газеты Junge Welt.
Генерал также выразил сомнение в вероятности нападения России на НАТО.
«Он... не хочет позволить, чтобы дилетанты втянули эту страну в мировую войну с Россией», — отмечается в публикации.
В феврале глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом.