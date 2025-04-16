Вооруженные силы Украины понесли существенные потери на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в Курской области. Об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, украинские бойцы по-прежнему пытаются бежать в направлении Украины. В частности, ранее сообщалось, что монастырь имеет подземный ход на территорию Сумской области.

В силовых структурах заверили, что российские военные наносят по пытающимся бежать солдатам ВСУ комплексное огневое поражение.

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«Противник на территории монастыря понес существенные потери», — заключил источник издания.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось заблокировать остатки пехоты ВСУ в Горнале, отрезав все пути подвоза и отхода для их сил. Также стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из монастыря.