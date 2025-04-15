Залужный призвал украинцев принять сложное решение

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил перед студентами на открытии Украинской школы управления и призвал тех, кто присоединится к вооруженной борьбе, быть готовыми не только умереть, но и убивать. Видеофрагмент выступления Залужного опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

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Как отметил Залужный, во время конфликта нужно принять "два важных решения". Первое решение - "не испугаться умереть", а значит быть готовым к самопожертвованию. Он подчеркнул, что каждый, кто присоединится к вооруженной борьбе, должен будет такое решение принять.

"Но умереть за Украину - этого мало", - продолжил посол, добавив, что нужно еще "принять второе решение - быть готовым убить".

Напомним, что в ноябре 2024 года Залужный в ходе встречи с украинскими военными, которые проходили обучение в Восточной Англии, также говорил, что конфликт становится все более жестоким и почти не оставляет шансов на выживание. "Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза. Вам нужно будет убивать без колебаний", - приводило тогда издание The Times слова Залужного. Экс-главком просил украинских солдат научиться этому на базе в Англии.