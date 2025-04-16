ТАСС: ВСУ понесли существенные потери в Горнальском монастыре в Курской области

Украинские подразделения, которые заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Курской области, несут потери. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры. "Противник на территории монастыря понес существенные потери", - сказал источник агентства. По его словам, отдельные группы украинских военных пытаются сбежать в направлении Сумской области Украины. Утром 15 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что группа ВСУ, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и от сдачи в плен российским военным. По данным первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на территории монастыря заблокированы около 300 военных, в том числе иностранные наемники.