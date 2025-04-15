Солдаты ВСУ выжили благодаря QR-коду на российских листовках

На Донецком направлении военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен благодаря российским агитационным листовкам, распространенным над позициями с помощью беспилотников. Наш корреспондент Павел Кутаренко побывал на месте событий и пообщался с пленными, которые решили сохранить жизни, прочитав материалы с QR-кодами.

Российские войска распространяют над позициями ВСУ материалы на русском языке с предложением выбрать между жизнью и смертью, а также на украинском с QR-кодом для доступа к подробным указаниям. Это последнее предупреждение. Зачастую листовки сбрасывают перед штурмом, чтобы дать шанс тем, кого командование ВСУ обрекает на смерть.

Мобилизованные Виталий Кулик и Сергей Карпик сдались в плен три дня назад. Оба рассказали об обмане при мобилизации и предательстве командования.

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«Сказали: "Нужно тушить пожар". Я понял - это на передовую», - вспоминает Кулик.

После ранения на Красноармейском направлении их бросили в разбитом блиндаже. Два месяца скрывались в «серой зоне», пока не нашли российские листовки.

«На Украине пугали, что в плену нас замучают. А здесь накормили, дали хлеб, тушенку, чай», - говорит Карпик, отец семерых детей.

Оба пленных боятся, что их сыновей завербуют. Виталий говорит, что 19-летний сын - потенциальная цель для программы «18 - 24».

Психологические операции дают эффект. Листовки с QR-кодами и гуманное отношение к пленным снижают сопротивление ВСУ. Тем временем все больше украинских солдат отказываются быть «пушечным мясом», потому что российские войска не только воюют, но и дают шанс на жизнь тем, кто готов сложить оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.