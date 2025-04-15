На Украине сократили срок военной подготовки для ограниченно годных

Срок базовой общей военной подготовки для ограниченно годных на Украине сокращен до одного месяца. Об этом сообщила пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил республики (ВСУ) в Telegram.

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«Начиная с 1 мая военнослужащие будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает: сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе ограниченно годных.