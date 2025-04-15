С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область были ликвидированы более 4,7 тыс. иностранных наемников, воюющих на украинской стороне. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным канала, всего с начала вторжения украинских военных было уничтожено 4781 военных из различных стран. Больше всего было ликвидировано наемников из Польши — 1963 человека. Наемников из Грузии ликвидировали в количестве 1230 солдат, из Колумбии — 917.

Кроме того, на территории Курской области уничтожили наемников из Франции, Германии, Великобритании (208, 197 и 156 бойцов соответственно). Также, в список вошли военные из США (89), Австралии (17) и Японии (4).

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские бойцы ликвидировали две группы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. По его словам, военнослужащие группировки обнаружили наемников ВСУ в лесном массиве на территории Купянского района.