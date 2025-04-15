В США сообщили об обнаружении российского самолета вблизи Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило об обнаружении и отслеживании полета российского военного самолета в международном воздушном пространстве у берегов Аляски, передает РИА Новости.

Как утверждается, самолет обнаружили 14 апреля. Подчеркивается, что он «оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады». В то же время США не считают действия России в международном воздушном пространстве вблизи Аляски опасными.

Ранее сообщалось, что, по данным портала мониторинга воздушных судов Flightradar, разведывательный самолет Gulfstream IV ВВС Швеции заметили у границ России в воздушном пространстве Финляндии. Его полетное задание предположительно включало в себя разведку Ленинградской области, Карелии и акватории Финского залива.

Самолет радиоэлектронной разведки (РЭР) с бортовым номером 102002 и позывным SVF680 взлетел с авиабазы ВВС Финляндии Тампере-Пирккала утром, затем взял курс на город Коувола. После этого самолет совершил несколько облетов территории вдоль российской территории по линии Рускеала-Выборг, в среднем держась на расстоянии в 100 километров от границы.