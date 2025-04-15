На Украине узнали об отмене приказа о мобилизации

На Украине зафиксирован случай отмены приказа о мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

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Речь идет о бывшем главе Налоговой службы Украины Романе Насирове, обвиняемом в коррупции. Его на этапе судебных прений мобилизовали в бригаду охраны Генштаба.

Однако позже командир бригады был вынужден отменить приказ о зачислении бывшего чиновника в подразделение.

Как отметил адвокат и бывший военнослужащий ВСУ Маси Найем, когда ТЦК (аналог военкоматов на Украине) мобилизует в войска человека с очевидными заболеваниями, то он месяцами вынужден доказывать, что его не имели права мобилизовать, и при этом приказ о мобилизации не отменяют.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 50-процентной скидке при добровольной оплате штрафа от ТЦК за нарушение правил воинского учета.

Теперь граждане, которые ушли в армию, но не успели обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине.