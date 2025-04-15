Боевые действия могут затронуть территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

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Противник отказался от каких-либо переговоров по сдаче в плен, разместив внутри религиозного объекта минометные и артиллерийские расчеты, поделился подробностями источник издания.

Собеседник агентства отметил, что подобными действиями командование вооруженных сил Украины вновь показало, что «для украинских неонацистов нет ничего святого».

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали штурм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Предварительно, в ходе штурмовых действий украиснкие войска лишились около 50 военнослужащих.

О том, что около 300 военнослужащих вооруженных сил Украины оказались заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщалось 3 апреля. Согласно неподтвержденным сведениям, объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому ВСУ проводят эвакуацию, а также занимаются подвозом боеприпасов. Кроме того, в соседних лесных массивах оборудованы огневые точки.

По данным некоторых СМИ, монастырь является последним укрепрайоном украинской армии в Курской области.