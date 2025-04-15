Разрушения и жертвы: как выглядит Курск после ночного обстрела

Газета.Ru
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Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске, 15 апреля 2025 года
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Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Пожар в многоквартирном жилом доме во время массированной атаки БПЛА, Курск, 15 апреля 2025 года
2/26
Пожар в многоквартирном жилом доме во время массированной атаки БПЛА, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного во время массированной атаки БПЛА, Курск, 15 апреля 2025 года
3/26
Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного во время массированной атаки БПЛА, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного во время массированной атаки БПЛА, Курск, 15 апреля 2025 года
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Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного во время массированной атаки БПЛА, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области

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Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
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Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
6/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата, Курск, 15 апреля 2025 года
7/26
Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
8/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
9/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области

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Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
10/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Автомобиль, поврежденный во время массированной атаки БПЛА, Курск, 15 апреля 2025 года
11/26
Автомобиль, поврежденный во время массированной атаки БПЛА, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Местные жители у жилого дома, поврежденного в результате атаки БПЛА в Курске, 15 апреля 2025 года
12/26
Местные жители у жилого дома, поврежденного в результате атаки БПЛА в Курске, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
13/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
14/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости

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Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
15/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Беспилотники были сняряжены поражающими элементами — стальными шарами, Курск, 15 апреля 2025 года
16/26
Беспилотники были сняряжены поражающими элементами — стальными шарами, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Автомобиль скорой помощи у поврежденного во время массированной атаки БПЛА жилого многоквартирного дома, Курск, 15 апреля 2025 года
17/26
Автомобиль скорой помощи у поврежденного во время массированной атаки БПЛА жилого многоквартирного дома, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
18/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Местные жители у жилого дома, поврежденного в результате попадания БПЛА в Курске, 15 апреля 2025 года
19/26
Местные жители у жилого дома, поврежденного в результате попадания БПЛА в Курске, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости

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Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
20/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
21/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
22/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
23/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске, 15 апреля 2025 года
24/26
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области

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Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года
25/26
Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата, Курск, 15 апреля 2025 года
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Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата, Курск, 15 апреля 2025 года 
© Правительство Курской области

В ночь на 15 апреля Курск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Беспилотники нанесли удары по жилым районам города, в результате чего несколько многоквартирных домов были разрушены.

Особенно тяжело пострадал дом на улице Заводской, где огонь охватил восьмой и девятый этажи, а также квартиры на улицах Орловской и Веспремской.

При обстреле погибла 85-летняя женщина, девять человек получили осколочные ранения и ожоги. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Экстренные службы активно работают на местах происшествий, эвакуируя жителей и оказывая необходимую помощь пострадавшим. Среди разрушений оказался и гараж скорой помощи, где пострадали 11 машин.

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