Оператор российского дрона впервые поразил объект ВСУ из Москвы

Управляемый из Москвы ударный FPV-дрон с помощью новой системы «Орбита» впервые поразил объект Вооруженных сил Украины в Часовом Яре. Об этом пишет РИА Новости.

Дрон «Овод» был подготовлен к вылету расчетом бригады «Эспаньола», который дислоцируется под Часовым Яром. А оператор беспилотника находился в Москва-Сити и управлял аппаратом через систему «Орбита».

В итоге БПЛА пролетел от точки взлета до цели более 11 километров и успешно ее поразил. Такое взаимодействие было осуществлено впервые в мире, уточнил командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Испанец.

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«Проверяли две вещи. Первое, это возможность управления мышкой. Проверено, работает. А второе, самое главное, было посмотреть возможность связи. Мы находимся от места события больше чем за тысячу километров. И вот применение прошло первый раз успешно», - пояснил Испанец, находившийся рядом с оператором БПЛА.

В свою очередь создатель «Овода» Андрей Иванов, руководивший группой инженеров под Часовым Яром, отметил, что задача, которая была поставлена перед испытателями, выполнена.

«До цели мы долетели. По тестовому заданию мы оцениваем на четыре с половиной. Я считаю, что промежуточная задача выполнена», - пояснил он.

Программно-аппаратный комплекс сверхдальнего управления «Орбита» был создан Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) под руководством Андрея Безрукова и состоит из нескольких компонентов: интеллектуальной передовой системы связи и автомата сопровождения цели на основе нейросетей. Комплекс позволяет наносить удары из любой точки.

«Оператор чувствует себя в безопасности. Не испытывает никакого психологического давления. И пилотирование гораздо более комфортное. Во-вторых, на мой взгляд, мы можем реализовать историю, связанную с созданием профильных подразделений, суперпрофессиональных пилотов в любой точке страны, которые будут управлять беспилотными системами также в любой точке фронта и в любой точке мира», - заявил Андрей Безруков.

Он уверен, что внедрение системы «Орбита» способно оказать существенное влияние на ход специальной военной операции.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил успехи FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». По словам главы региона, эти дроны уже «уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов».

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал разработку средств радиоэлектронной борьбы для эффективного поражения беспилотников, подчеркнув, что у «неприятеля нет шансов для достижения успеха в зоне боевого соприкосновения».