ВСУ оставили без света 102 населенных пункта в Херсонской области

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что украинские террористы нанесли удары, в результате чего остались без света 102 населённых пункта российского региона.

Как сообщает ТАСС, Василенко уточнил, что боевики обстреляли электроподстанцию «Виноградово», в результате чего произошёл пожар.

«Без электроснабжения — 102 населённых пункта в Голопристанском, Алёшкинском, Скадовском и Каховском муниципальных округах. Без света остаются 56 237 человек и девять социально значимых объектов», — заявил он.

Вместе с этим он добавил, что в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Ранее российское Министерство обороны заявило, что боевики ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры России за прошедшие сутки.