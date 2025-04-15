Очевидцы сняли, как боец ВСУ подорвал себя гранатой во дворе дома

Военный блогер Чингниз Дамбиев опубликовал видео самоподрыва военнослужащего ВСУ, который, вероятно, находился в отпуске.

Очевидец снял из окна дома, как военнослужащий стоит посреди двора, сотрудник полиции держит его на прицеле. Еще один полицейский стоит чуть поодаль. Судя по всему, стражей правопорядка вызвали жильцы из-за неадекватного поведения бойца ВСУ.

Слышно, как полицейский несколько раз кричит ему: "Гранату убери!". Солдат в какой-то момент вытягивает руку, видимо, в ней он держит боеприпас, полицейский стреляет в воздух и убегает. Тут же раздается взрыв.

Подобные случае на Украине принимают массовый характер. Пьяные военнослужащие на фоне посттравматического синдрома взрывают гранаты в общественных местах без явных причин, либо мстят военкомам, отправившим их на фронт.