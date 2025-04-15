Очевидцы сняли, как боец ВСУ подорвал себя гранатой во дворе дома

Российская Газета

Военный блогер Чингниз Дамбиев опубликовал видео самоподрыва военнослужащего ВСУ, который, вероятно, находился в отпуске.

Очевидцы сняли, как боец ВСУ подорвал себя гранатой во дворе дома
© Российская Газета

Очевидец снял из окна дома, как военнослужащий стоит посреди двора, сотрудник полиции держит его на прицеле. Еще один полицейский стоит чуть поодаль. Судя по всему, стражей правопорядка вызвали жильцы из-за неадекватного поведения бойца ВСУ.

Слышно, как полицейский несколько раз кричит ему: "Гранату убери!". Солдат в какой-то момент вытягивает руку, видимо, в ней он держит боеприпас, полицейский стреляет в воздух и убегает. Тут же раздается взрыв.

Подобные случае на Украине принимают массовый характер. Пьяные военнослужащие на фоне посттравматического синдрома взрывают гранаты в общественных местах без явных причин, либо мстят военкомам, отправившим их на фронт.

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