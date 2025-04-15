В России назвали цель массированного удара ВСУ по Курску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Курску десятками беспилотников, чтобы психологически надавить на Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

© Правительство Курской области

«Все просто, ВСУ давно применяют этот метод психологического давления: когда у них на фронте нет возможности для наступления и других действий, они начинают систематически терроризировать тыл», — говорится в сообщении.

ВСУ более 100 раз нарушили эмбарго на удары по объектам энергетики России

Там подчеркивается, что ВСУ неслучайно нанесли такой удар по российскому городу в приграничном регионе. Украина стремится вызвать панику и негодование среди мирного населения, добавили авторы канала.

По данным Минобороны, над Курской областью за ночь удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие постройки. В результате несовместимые с жизнью травмы получила 85-летняя пенсионерка, еще девять человек пострадали. ВСУ, предварительно, атаковали регион беспилотниками типа «Лютый».