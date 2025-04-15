ВСУ бросили бронетехнику на прорыв в Белгородскую область и попали на видео

В сети появились кадры попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) которые бросили бронетехнику в атаку на Белгородскую область. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Около 6 утра на бронетехнике при поддержке танка враг совершил очередную попытку прорыва на направлении Демидовки», — говорится в сообщении.

По информации канала, бойцы группировки войск «Север» уничтожили танк ВСУ и бронемашину. Украинские военные в результате бежали, по ним наносили огневое поражение.

Утром во вторник, 15 апреля, сообщалось, что ВСУ активизировали свою технику в Белгородской области в направлении Демидовки и Поповки. Российские операторы беспилотников приготовились к работе по объектам противникам.