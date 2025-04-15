ВСУ более 100 раз нарушили эмбарго на удары по объектам энергетики России
Украинская армия, несмотря на эмбарго на атаки по энергетическим объектам на территории России, нанесла уже свыше 101 удара. Об этом сообщили журналисты.
«Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики», — говорится в подсчетах РИА Новости.
Между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта состоялся телефонный разговор, тогда было предложено заключить соглашение о 30-дневном взаимном прекращении обстрелов объектов энергоинфраструктуры. Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский поддержали это предложение.
Россия передала США сведения о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики
Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило о нападении беспилотников ВСУ на нефтебазу в Кубани. Несмотря на договоренности, атаки со стороны армии Украины не прекращались ни на день, как подчеркнуло российское оборонное ведомство.
Среди ярких примеров ударов ВСУ по энергетике в России: нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и взрыв газоизмерительной станции «Суджа». Все эти атаки, как отмечает Минобороны, демонстрируют, что публичные обязательства киевского режима о прекращении ударов являются лишь тактической уловкой Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Киева направлены на срыв диалога между Россией и США и подрывают усилия по стабилизации ситуации в конфликте. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ воздерживаются от ударов по украинской энергоинфраструктуре.