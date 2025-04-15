Украинская армия, несмотря на эмбарго на атаки по энергетическим объектам на территории России, нанесла уже свыше 101 удара. Об этом сообщили журналисты.

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«Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики», — говорится в подсчетах РИА Новости.

Между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта состоялся телефонный разговор, тогда было предложено заключить соглашение о 30-дневном взаимном прекращении обстрелов объектов энергоинфраструктуры. Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский поддержали это предложение.

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Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило о нападении беспилотников ВСУ на нефтебазу в Кубани. Несмотря на договоренности, атаки со стороны армии Украины не прекращались ни на день, как подчеркнуло российское оборонное ведомство.

Среди ярких примеров ударов ВСУ по энергетике в России: нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и взрыв газоизмерительной станции «Суджа». Все эти атаки, как отмечает Минобороны, демонстрируют, что публичные обязательства киевского режима о прекращении ударов являются лишь тактической уловкой Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Киева направлены на срыв диалога между Россией и США и подрывают усилия по стабилизации ситуации в конфликте. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ воздерживаются от ударов по украинской энергоинфраструктуре.