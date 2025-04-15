Названо оружие, с помощью которого ВСУ ночью атаковали Курск

ВСУ совершили ночную атаку на Курск с помощью дронов тип PD-2 и «Лютый». На данный момент это является предварительной информацией, поскольку режим ракетной опасности в регионе сохраняется. Информацию передал telegram-канал Shot.

«Очевидцы рассказали нам, что дроны летели на очень низкой высоте. Предварительно, велась комбинированная атака дронами типа PD-2 и „Лютый“», — говорится в посте канала.

Появились новые детали атаки ВСУ на Курск

ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля. По предварительным данным, в результате нападения был поврежден многоэтажный дом. Очевидцы публиковали видео в местных чатах, на котором запечатлен удар по жилому объекту.