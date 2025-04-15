Стало известно об ударе ВСУ по нескольким многоэтажкам в Курске
В результате массовой атаки БПЛА в Курске пострадали минимум пять многоэтажных домов. Об этом сообщает издание Baza.
На данный момент налет беспилотников Воооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается. В городе слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО), очевидцы сообщают о десятках взрывов.
В Курске дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом
По информации СМИ, ранения получили два человека. Официальных сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.