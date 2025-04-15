Каллас высказалась о поставках ракет Taurus Украине
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас прокомментировала слова кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о поставках ракет Taurus Украине. Ее слова передает РИА Новости.
«Каждое государство-член [ЕС] дает то, что оно может дать, но я думаю, что послание это очень ясно. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя», — сказала она.
По ее словам, Брюссель собирается обсудить вопрос поставок Taurus Киеву, однако сейчас важнее «оказать давление на Россию».
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Прежде Каллас заявила об увеличении объема средств на оружие для Украины.
«Страны ЕС уже выделили 23 миллиарда евро Украине. В прошлом году они выделили 20 миллиардов евро», — сказала она.