Каллас высказалась о поставках ракет Taurus Украине

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас прокомментировала слова кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о поставках ракет Taurus Украине. Ее слова передает РИА Новости.

«Каждое государство-член [ЕС] дает то, что оно может дать, но я думаю, что послание это очень ясно. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя», — сказала она.

По ее словам, Брюссель собирается обсудить вопрос поставок Taurus Киеву, однако сейчас важнее «оказать давление на Россию».

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Прежде Каллас заявила об увеличении объема средств на оружие для Украины.