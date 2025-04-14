Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявил, что украинский лидер не называл цифру потерь ВСУ в 100 тысяч во время интервью для телеканала СBS. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее программа 60 Minutes, идущая на телеканале СBS, выпустила интервью с Зеленским, где закадровый голос назвал количество украинцев, погибших в 2022-2025 годах.

Информация вызвала сильный общественный резонанс на Украине в связи с тем, что ранее Зеленский упоминал о 45 тысячах потерь со стороны ВСУ, пояснили журналисты.

Никифоров уточнил, что Зеленский якобы не называл таких цифр американскому телеканалу. Политик отметил лишь, добавил пресс-секретарь, что украинский народ «платит самую высокую цену».

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что ВСУ за 2024 год потеряли убитыми и ранеными 590 тыс. военнослужащих, а с начала спецоперации — более 1 млн.

В частности, по данным Минобороны РФ, только на территории Курской области уничтожено свыше 74 тыс. солдат и офицеров противника.