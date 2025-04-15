Названо число находившихся на месте удара по Сумам бойцов ВСУ

На месте удара по Сумам находились около 200 украинских военнослужащих, в том числе командование оперативно-тактической группы «Северск». Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

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Уточняется, что там присутствовали офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В России ответили на слова госсекретаря США об ударе в Сумах

13 апреля Вооруженные силы России нанесли удар по Сумам ракетами «Искандер». Целью стало место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Сумам, заявил, что российские войска «наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям».

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, назвал ошибкой удар по Сумам.