Танки Leopard-2 производства ФРГ показали себя небоеспособными в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на засекреченный протокол доклада заместителя военного атташе посольства ФРГ в Киеве.

По их информации, как и большинство других танков, Leopard-2 очень уязвимы к ударам БПЛА, однако, из-за сложности в конструкции, их починка на поле боя довольно проблематична. Подбитые танки довольно часто приходится перевозить в отдельные ремонтные цеха на западе Украины, или же вовсе транспортировать в Польшу для более тщательной починки.

"Основная проблема с переданными Украине танками Leopard-2 заключается в том, что их слишком мало. если один или два из них отправляется на ремонт, то это означает, что большая часть украинских запасов этих танков выйдет из строя на долгое время" - сказал Сергей Сумленный, директор берлинского Центра европейской инициативы по повышению устойчивости, слова которого приводит The Telegraph.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на вышеуказанный протокол писала, что большинство боевых систем, которые поставила Германия, находят лишь ограниченное применение в бою. Среди причин - чересчур дорогие боеприпасы, слишком уязвимая техника, которую "едва ли можно ремонтировать на фронте". Исключением являются самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard, которые в ВСУ считаются "излюбленной, самой эффективной и надежной боевой системой". Кроме того, высоко ценятся боевые машины пехоты (БМП) Marder.

В то же время считающиеся суперсовременными зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, системы ПВО IRIS-T, танки типа Leopard 2A6 или самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 не пользуются популярностью. Panzerhaubitze 2000, например, отличают такие высокие технические требования, что ее "пригодность к боевым действиями под серьезным вопросом". Leopard 2A6 крайне сложно чинить в полевых условиях. Его предшественник - танк Leopard 1 - хотя и считается "надежным", но "из-за слабой броневой защиты часто применяется лишь как вспомогательная артиллерия".

Не лучше, по оценке украинской стороны, обстоит дело и с ракетными системами. Система ПВО IRIS-T в вариации SLM эффективна, но ракеты для нее обходятся слишком дорого, и "их нет в наличии в необходимом количестве". Patriot хотя и являются "превосходной боевой системой", но непригодны в бою, поскольку автотягачи доставки установок "слишком стары" и "больше невозможна поставка запчастей со стороны производителей".

Степень применения сложной техники мала

Резюме докладчика было следующим: "Сложная техника не используется. Степень применения высокосовременной и сложной крупной техники мала, если войска не могут осуществлять ремонт на месте". Общий итог: "Едва ли какая германская крупная военная техника полностью годится для ведения боевых действий".

Как отмечает газета, представитель Минобороны ФРГ не стал комментировать доклад, но лишь заявил, что германская сторона находится в постоянном контакте с украинцами по вопросам поставляемых боевых систем, возможностей ремонта и снабжения запчастями и боеприпасами.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений для ВСУ после США. Берлин с начала конфликта на Украине предоставил Киеву разного рода помощь на сумму примерно 44 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.