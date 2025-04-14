Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ответил на предположение главреда RT Маргариты Симоньян о том, что специальная военная операция может завершиться в 2025 году.

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Напомним, что накануне стало известно, что Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сказала, что если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то конфликт завершится в этом году. Также по мнению Симоньян, сейчас настает время налаживания отношений с Москвой.

"Если будет договорняк, СВО может закончиться и завтра", - сказал на это депутат Соболев в интервью агентству "Ридус".

Он также отметил, что если речь идет о полной демилитаризации и денацификации Украины, то в этом году достичь этого еще будет нельзя, потому что полностью не освобождены Курская область, а также вошедшие в состав России новые регионы.

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В качестве ближайшей задачи генерал назвал создание демилитаризованной зоны в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, чтобы обезопасить российские регионы от обстрелов.