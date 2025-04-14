На Херсонщине начали применять систему подавления сигнала Starlink

Технологию подавления сигнала спутниковой связи Starlink, который Вооруженные силы Украины используют в том числе для корректировки ударов из РСЗО HIMARS, начали успешно применять в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Сейчас благодаря тому, что наши военные и ученые вместе с дружескими странами разработали технологию подавления стралинковских систем, конечно, эффективность полетов и ракет, и БПЛА дальнего действия будет снижаться. Уже начали применять, в том числе и у нас, и это уже чувствуется", - сказал Сальдо.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Сам Маск в начале марта заявил, что Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта Украины рухнет.