Россия располагает фактами, которые свидетельствуют, что на объекте в Сумах, пораженном ударом ВС РФ, проходила "сходка" военачальников ВСУ с западными коллегами. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сегодня Минобороны России сообщило, что в минувшее воскресенье, 13 апреля, две ракеты "Искандер-М" накрыли совещание командного состава группировки ВСУ "Северск", в результате чего были уничтожены свыше 60 украинских военных. Российское подполье, в свою очередь, уточняло, что на месте также были офицеры НАТО, иностранные наемники и представители украинской разведки. При этом встреча проходила под прикрытием гражданских лиц, отмечали в Минобороны РФ.