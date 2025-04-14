Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предостерег будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку это приведет к очередной эскалации конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов отметил, что заявление Мерца укладывается в канву политики других европейских лидеров, которые «сами себя накручивают и пугают». Он предупредил, что передача дальнобойных ракет приведет к очередной эскалации и станет преградой для будущей нормализации отношений между Берлином и Москвой.

Эксперт отметил, что сегодня лидеры ЕС не показывают желания поиска мира, продолжая курс на развязывание более масштабного конфликта.

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, »Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.