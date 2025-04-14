На Западе раскрыли недостатки немецких танков на Украине

Немецкие танки Leopard 2, на которые Киев возлагал большие надежды, оказались малоэффективными в условиях украинского фронта.

© Lenta.ru

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на закрытые данные Минобороны Германии.

«Leopard 2 не предназначены для украинского поля боя — они эффективны только при хорошей поддержке с воздуха, которой у Украины нет», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что такие танки крайне уязвимы перед атаками дронов, однако из-за сложной конструкции Leopard 2 их ремонт на поле боя практически невозможен. Из-за этого поврежденные машины приходится отправлять в Польшу для восстановления.

27 марта появилась информация, что российские войска атаковали ремонтную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге, на которой ремонтировали танки немецкого производства.