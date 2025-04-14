Министерство обороны России сделало официальное заявление об ударе в Сумах

Минобороны России сообщает об уничтожении более шестидесяти военнослужащих ВСУ ракетным ударом по цели в городе Сумы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в новой сводке в Telegram-канале.

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Отмечается, что удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава тактической группы «Северск» наносился «в условиях активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства».

«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», — добавили в ведомстве.

На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ при ударе по Сумам

Напомним, что ракетный удар по Сумам нанесли 13 апреля. Ранее украинские власти заявляли, что в результате него погиб заместитель командира 26 артиллерийской бригады ВСУ полковник Юлий Юла.