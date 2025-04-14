Минобороны России раскрыло подробности о ходе боев в Курской области

Армия России в Курской области поразила формирования восьми бригад и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, удары по группам ВСУ наносились в районе населенных пунктов Горналь и Олешня. Оперативно-тактическая авиация также ударила по противнику в районах Беловод, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевки и Шал и Юнаковки в Сумской области. Суточные потери ВСУ, по данным министерства, составили 235 военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ дважды за сутки атаковали объекты энергетики в Курской области. Атакам ВСУ подверглись объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» и Железногорская подстанция.

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Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с августа 2024 года. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции (КТО). Под контролем ВСУ, по последним данным, остаются два населенных пункта — Олешня и Горналь.