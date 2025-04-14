Российский военный рассказал о влиянии Пригожина на его решение пойти на СВО

Бывший боец частной военной компании «Вагнер» рассказал, что решил подписать контракт после просмотра видео основателя ЧВК Евгения Пригожина.

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Об этом командир-наводчик артиллерийского дивизиона разведывательно-штурмовой бригады Святого Георгия с позывным Сэймур сообщил «Царьграду».

«Пришел в компанию после видео с Евгением Пригожиным, когда позади него лежало полсотни тел наших бойцов. Я увидел этот ролик и понял, что человек через глаза передает свое отношение к смерти этих людей. Он как отец. Вот он вышел в круг. Стоит нас 10 тысяч бойцов», — сказал военный.

Для Сэймура Пригожин стал «героем нашего времени». По его словам, основатель «Вагнера» многим людям дал второй шанс, чтобы они начали жизнь с чистого листа. Так он высказался о наборе бойцов из колоний.

Ранее командовавший на СВО 2500 заключенными вагнеровец с позывным БХ рассказал об отношении к ним Пригожина. Он отметил, что основатель ЧВК не отказывал бойцам из тюрем в помощи и делал для них все возможное.

Самолет с Пригожиным и командиром ЧВК Дмитрием Уткиным на борту потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому не удалось.