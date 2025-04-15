Израильский самолет сбросил бомбы на свою территорию
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сегодня один из самолетов ВВС страны во время боевого вылета сбросил бомбы на свою территорию, вместо удара по целям в сектре Газа.
Как отмечает ЦАХАЛ, это произошло в результате технической неисправности.
При этом боеприпасы упали на открытой местности в районе израильского приграничного населенного пункта Нир-Ицхак.
Данные о пострадавших в результате инцидента не поступали. Израильские венные проводят проверку по факту случившегося.