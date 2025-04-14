Власти российского региона предупредили о заминированных ВСУ кладбищах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно заминировали кладбища Курской области. Об этом предупредил временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев на заседании местного правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Он призвал местных жителей воздержаться от посещения захоронений на Пасху.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть», — подчеркнул представитель властей.

Горячев также напомнил, что с 15 марта в ряде населенных пунктов региона ввели ограничения на перемещение гражданских. Речь идет в том числе о сельскохозяйственных землях и лесных массивах.