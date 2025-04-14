Будущий канцлер Германии призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно выйти из оборонительного положения и начать влиять на ход событий на поле боя. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Taggesschau.

В качестве возможной цели для наступательных действий украинских сил политик назвал Крымский мост. Мерц призвал ВСУ разрушить его, так как «в Крыму находится значительная часть ресурсов для снабжения русской армии».

Ранее лидер ХДС/ХСС заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. По словам политика, решение вопроса о передаче требует скоординированных действий.

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Мерц также предостерег от недооценки выносливости России. Он раскритиковал мнение, что страна может испытать критические трудности из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.